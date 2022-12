Salvione: “Se dovesse lasciare il Napoli, Demme sarebbe un grande colpo per la Salernitana. È difficile che possa ritagliarsi uno spazio nel Napoli”

A “1 Football Club”, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore de ‘Il Corriere dello Sport’.

Futuro di Ronaldo? “Non ha ancora accettato l’offerta dell’Al-Nassr, ha la volontà di continuare a giocare la Champions. Proverà a trovare una soluzione diversa sino all’ultimo momento, poiché non cerca di raggiungere soltanto obiettivi economici, considerando soprattutto le sue numerose aziende ed attività. Ad oggi nella sua testa è presente ancora l’idea di trovare spazio nel calcio che conta. Ronaldo va per le bacheche colme di trofei e per i successi sportivi, non credo abbia voglia di esibire il record di ingaggio percepito. Il suo obiettivo è esclusivamente sportivo. Sogna di andare avanti con il Portogallo e chissà anche di vincere il Mondiale”.

Motivazioni dell’eliminazione del Brasile? “La Croazia è vice-campione del mondo, è una squadra di livello. Il Brasile, tuttavia, è stato ingenuo, ha gestito il posesso a poco dalla fine nel modo sbagliato. Poteva amministrare meglio la partita e portare a casa un successo determinante. La nazionale brasiliana ha sottovaluto la determinazione della squadra croata ed è stato punita. Si considerava già qualificata, ma nel calcio nulla è scontato e soprattutto in un Mondiale si deve lottare sino alla fine. I brasiliani non hanno sfruttato la loro qualità sino alla fine”.

Pensieri su Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia? Quale la favorita del Mondiale? “Francia e Portogallo sono le favorite del torneo. Sulla carta la finale potrebbe essere Francia-Argentina, ma la nazionale francese forse è la candidata prinpale per la superiorità della qualità complessiva”.

Possibile trasferimento di Demme alla Salernitana: nessun colpo in entrata per il Napoli? “C’è il forte interesse degli azzurri per Ilic, mostrato già nelle ultime settimane. Avanza, infatti, la possibilità di intervenire sul calciatore con una doppia ipotesi. Innanzitutto, Ivan potrebbe restare a Verona, una volta ingaggiato dai campani; oppure potrebbe accasarsi subito al Napoli già a partire dalla finestra invernale di calciomercato. Quello di Ilic è soltanto uno dei nomi più caldi tra quelli seguiti dal club. Anche Susic è un nome molto chiacchierato. Se dovesse lasciare il Napoli, Demme sarebbe un grande colpo per la Salernitana. È difficile che possa ritagliarsi uno spazio importante nel centrocampo azzurro, soprattutto se si considera le capacità da mago di Lobotka. Dunque, il Napoli potrebbe intervenire sul mercato ed ingaggere Ilic, o puntare su Gaetano e rinnovargli la fiducia”.

