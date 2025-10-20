Sam Beukema: “Siamo carichi. I tifosi napoletani? Per me sono unici!”

Sam Beukema, difensore del Napoli, in conferenza al Philips Stadion di Eindhoven alla vigilia del match contro il PSV

Che ambiente troverà il Napoli? Stai parlando con Lang di questi avversari? “Per me e per Noa è sempre bello tornare in Olanda, ovviamente c’è una cultura diversa rispetto all’Italia, soprattutto con i tifosi napoletani che per me sono unici. In Olanda anche abbiamo bravi tifosi, ma è diverso rispetto all’Italia ovviamente. Noa è molto carico per il ritorno qui dove giocava l’anno scorso, quindi siamo carichi e contenti di essere qui oggi“.

Hai completato due partite in Champions senza commettere fallo, sei primo nel Napoli per: azioni difensive, passaggi fatti, distanza percorsa… Secondo te con questi dati stai già crescendo personalmente? “Sono belli i dati, ma sono solo due partite ovviamente. È molto diverso rispetto all’anno scorso, ora con il Napoli è un altro modo di giocare, io cerco di continuare a migliorarmi sempre. Secondo me se continuo così, a un certo punto può arrivare anche la nazionale, spero. Però il mio focus è solo sul Napoli e soprattutto per la sfida di domani contro il PSV“.

Cosa significa giocare per il Napoli? “Ci sono dei giorni in cui ti guardi allo specchio e dici: ‘Ma cosa sto facendo? Che bello!’… Quando si fa il paragone con il Bologna… Qui al Napoli c’è un altro livello, forse una passione dieci volte maggiore. C’è sempre passione. Siamo venuti dal campo di allenamento e c’era la gente che si è spinta davanti al bus per autografi e foto. Per i tifosi, il Napoli è molto molto importante. È un qualcosa di fantastico viverlo, ma ad un certo punto ti abitui a questa ‘follia’ per così dire”.

Secondo te perché Noa Lang non gioca titolare? “Ho sentito cosa ha detto il mister, ha anche a che fare con il fatto che non parla la lingua. Secondo me sta anche imparando e migliorando molto dal punto di vista tattico, deve fare degli step e capire. Lui lavora molto, è molto preparato e dimostra che vuole giocare e prendersi le occasioni. Sono convinto che sarà titolare ben presto, spero già domani”.

In Olanda dicono che c’è poca grinta, consigli ai difensori olandesi di andare in Italia? “Non solo ai difensori, vale anche per gli altri ruoli. È un’esperienza incredibile venire a giocare in Italia, è un modo di giocare molto diverso, c’è passione. Lo consiglio a tutti. Inizio adesso la mia terza stagione, sono cresciuto molto in Italia e sono a mio agio”.

Tu segnavi molto quando giocavi in Olanda, domani credi di riuscire a segnare? E quanto vi manca Rrahmani? “Per il gol speriamo ovviamente. Io cerco di aiutare la squadra sempre, però è bello ritornare qui contro il PSV, sarà una partita importante per noi e vogliamo vincere. Amir è importantissimo per il gruppo, sia dentro che fuori il campo. Spero che tornerà presto”.

