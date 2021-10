Sampdoria, Bereszynski: “Legia, ti svelo i segreti del Napoli: quest’anno sono tremendi, ma peccano sulle corsie di difesa”

Bartosz Bereszynski, terzino della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale del Legia Varsavia, prossimo avversario del Napoli in Europa League.

Il terzino blucerchiato ha militato nel club polacco dal 2013 al 2017, anno in cui è approdato a Genova, e ha provato a spiegare i punti di forza e le debolezze degli azzurri alla sua ex squadra: “Il Napoli quest’anno è estremamente efficace, ottenendo otto vittorie su otto in campionato. Sono davvero tremendi, noi abbiamo perso 4-0 anche se il risultato non rispecchia a pieno quanto visto in campo. Da quando io sono in Italia il Napoli ha sempre prediletto un calcio basato sul possesso palla, dispone di tanti leader e crea sempre tante situazioni pericolose. Sulle fasce in difesa però non sono molto forti, se si crea gioco sulle corsie gli azzurri possono essere sorpresi”.

