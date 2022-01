Il Cagliari batte 2-1 in rimonta la Sampdoria in una gara valida per la 20 giornata del campionato di Serie A.

Decidono i gol di Deiola e Pavoletti mentre è inutile la rete dell’iniziale vantaggio blucerchiato segnata da Gabbiadini. Da segnalare l’espulsione di Candreva che salterà sicuramente il prossimo match contro il Napoli per squalifica.

