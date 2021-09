Sampdoria, Ferrero: “Petagna, situazione bizzarra. Quello che è successo andrebbe chiesto ad ADL”

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, in un’intervista a Sky Sport, è tornato anche sulla trattativa, poi naufragata, per portare Andrea Petagna in Liguria.

“Petagna? Situazione bizzarra. Erano dieci giorni che se ne parlava. I miei dirigenti hanno parlato con Giuntoli facendo quanto dovevano fare, alla terza richiesta si è accettato tutto. Quello che è successo andrebbe chiesto ad Aurelio De Laurentiis. E’ un uomo molto generoso ma particolare. E’ il Napoli che ha detto no, io l’ho aspettato fino all’una, tant’è che abbiamo fatto Caputo last minute. E’ un ottimo attaccante, da un male va tirato fuori un bene”.

Comments

comments