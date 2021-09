Sampdoria, i convocati di D’Aversa: c’è Thorsby

La Sampdoria, con una nota ufficiale, ha comunicato la lista ufficiale dei convocati per la sfida di oggi pomeriggio contro il Napoli.

Questa la nota ufficiale:

“Seduta di rifinitura a Bogliasco per la Sampdoria in vista della sfida con il Napoli, in programma oggi al “Ferraris” (18.30). Al termine dell’allenamento sul campo 1 del “Mugnaini”, Roberto D’Aversa ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con gli azzurri. Indisponibili Manolo Gabbiadini, Mohamed Ihattaren, Valerio Verre e Ronaldo Vieira. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Audero, Falcone, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida.

Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Trimboli, Silva.

Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Thorsby, Trimboli, Silva. Attaccanti: Caputo, Ciervo, Quagliarella, Torregrossa.”

