Sampdoria-Napoli 0-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella quinta giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato la Sampdoria allo stadio Ferraris di Genova. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 8 – Fisicamente tonica, mentalmente pronta nell’approccio e nella gestione delle diverse fasi della partita. Una squadra che sa sempre cosa fare con il pallone che fa girare da una fascia all’altra con estrema naturalezza. Sempre concentrata che concede poco all’avversario e che ha saputo soffrire all’inizio e ha saputo tenere botta alla reazione della Sampdoria dopo il gol del vantaggio.

OSPINA: 7,5 – Sull’1-0 fa due parate prodigiose difendendo il risultato e lanciando il Napoli verso la vittoria.

DI LORENZO: 6,5 – Dalle sue parti non si passa spinge poco perché la spinta è assicurata sulla sinistra da Mario Rui.

RRAHMANI: 7 – Fino a quando è stato in campo ha dominato con serenità ogni avversario che si è presentato dalle sue parti.

KOULIBALY: 7,5 – Maestoso, imponente come sempre, guida la difesa in un’altra gara senza subire gol.

MARIO RUI: 7– Spesso criticato (a volte ingiustamente) sotto la guida di Spalletti sta dimostrando di essere un terzino da Napoli, spinta costante, giocate di qualità e con Insigne forma una catena di sinistra di grande qualità e quantità.

FABIAN: 7,5 – Nei primi minuti quando la Sampdoria ha provato a sorprendere il Napoli c’era da stringere i denti e pensare a difendere e lui lo ha fatto con intelligenza e attenzione, poi il Napoli ha iniziato a macinare gioco guidato dalla sua qualità. Il gol è il sigillo a una superprestazione.

ANGUISSA: 7,5 – Un extraterrestre in grado per oltre novanta minuti di essere contemporaneamente in più parti del campo abbinando quantità e qualità, gli è mancato il gol.

LOZANO : 6,5 – Inizio timido, poi cresce alla distanza fino a fornire due preziosi assist.

ZIELINSKI: 6 – Non ancora al meglio, va aspettato il gol salva la sua prestazione non proprio indimenticabile.

INSIGNE: 7,5 – Recupera palloni, fa ripartire le azioni, corre a tutta fascia, da un valido contributo in fase di non possesso, presto tornerà anche a segnare.

OSIMHEN: 8 – Segna una doppietta, fallisce almeno due gol già fatti ma oltre i gol il suo contributo è preziosissimo per la pressione che mette alla difesa avversaria e per il riferimento costante per i compagni.

MANOLAS (dal 48′ al posto di Rrahmani): 6 – Entrato con la voglia di dare il suo contributo e lo fa con la giusta determinazione e attenzione.

POLITANO (dal 68′ al posto di Insigne): 6 – Qualche prezioso ripiegamento e un buon possesso palla per far respirare la squadra.

ELMAS (dal 68′ al posto di Zielinski): 6 – Entra subito in partita giocando facile ma di qualità ogni pallone avuto.

PETAGNA (dall’ 82’ al posto di Osimhen): S.V. – Si fa apprezzare per la sua volontà.

OUNAS (dall’82′ al posto di ): S.V. – Entra con la voglia di spaccare il mondo si fa apprezzare per diversi dribbling e perché sfiora anche il gol ma è ancora troppo innamorato del pallone.

ARBITRO VALERI (di Roma): 6 – Arbitra senza problemi una gara senza criticità particolari e anche corretta fino all’entrata in campo del doriano De paoli.

Comments

comments