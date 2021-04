Sampdoria-Napoli 0-2: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 30esima giornata del campionato di Serie A il Napoli ha affrontato la Sampdoria allo stadio Marassi. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 6,5 – Napoli padrone del campo che crea tante occasioni non sfruttate tra errori individuali e scelte finali non indovinate. Squadra compatta che non subisce neanche un tiro in porta e l’unica azione pericolosa dei doriani è quella del gol giustamente annullata per il fallo su Koulibaly. Indovinato il cambio di Mertens che ha lanciato in porta Osimhen, magari poteva evitarsi l’ingresso in campo di Lozano visto che era diffidato ma con il senno di poi è tutto più facile.

OSPINA: 6 – Anche se non è chiamata a nessuna parata particolare si dimostra pronto nelle uscite e con lui tra i pali sembra che la difesa sia più serena.

DI LORENZO: 6,5 – Ha spinto meno di altre volte in attacco ma non ha fatto mancare il suo contributo in entrambe le fasi, qualche sbavatura in disimpegno gli costa però un mezzo voto.

MANOLAS: 6 – Primo tempo da dimenticare con interventi disordinati e pericolosi, meglio nella ripresa giocata con maggiore determinazione e concentrazione e quando ha pensato soprattutto alla concretezza.

KOULIBALY: 7 – Un muro invalicabile, nel primo tempo difende e chiude anche per Manolas e Mario Rui.

MARIO RUI: 6 – Come Manolas primo tempo in confusione, cresce nella ripresa in entrambe le fasi.

FABIAN: 7,5 – Tanta qualità nella gestione della palla, da ordine e fluidità alla manovra, si rende utile anche nell’interdizione e segna anche un gran gol.

DEMME: 6,5 – Tanto lavoro oscuro ma di importantissima qualità, da equilibrio ad entrambe le fasi.

POLITANO: 6 – L’impegno non è mancato ma ha peccato in concretezza.

ZIELINSKI: 6 – Quando parte da lontano è incontenibile con le sue accelerazioni, sbaglia qualche conclusione di troppo.

INSIGNE: 6,5 – Ancora una prestazione da trascinatore con tanta qualità nelle giocate anche se non sempre è stato impeccabile nella rifinitura.

OSIMHEN: 7 – Sbaglia qualche movimento non proprio da centravanti e non sempre sembra avere il controllo della palla, però combatte come un leone, da profondità alla manovra e alla fine segna anche il gol della sicurezza.

LOZANO (dal 74′ al posto di Politano): 5 – Non entrato in partita, ha bisogno di ritrovare la giusta condizione fisica.

MERTENS (dal 74′ al posto di Zielinski): 6 – Ripiegamenti difensivi, qualche scambio di qualità con Insigne poi l’assist al bacio per il gol di Osimhen.

ELMAS (dal 90’ al posto di Insigne): S.V. – Pochi giusto per collezionare un’altra presenza in azzurro.

BAKAYOKO (dal 90′ al posto di Fabiàn): S.V. – Pochi giusto per collezionare un’altra presenza in azzurro.

ARBITRO VALERI (di Roma): 4 – Ammonisce solo quelli del Napoli e il giallo al diffidato Lozano è sembrato premeditato. Un fuorigioco millimetrico lo ha salvato nella valutazione di un rigore netto per il Napoli che per lui non sarebbe stato fischiato. Non ha visto neanche il fallo nettissimo in occasione del gol annullato alla Sampdoria solo grazie all’intervento del VAR. Con il Napoli ultimamente è decisamente ‘sfortunato’.

