Sampdoria-Napoli 2-4: la chiude Mertens, Napoli a un punto dall’Europa

Il Napoli soffre ma batte la Sampdoria per 4-2 e si riavvicina alla zona Europa. Rileggi di seguito la diretta della vittoria degli azzurri a Marassi.



98′ – Termina la partita, il Napoli vince a Genova e sale in classifica. L’Europa League è distante un solo punto.

98′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL il Napoli chiude la partita con Mertens che sfrutta un errore in uscita di Audero e segna da lontano a porta vuota il gol che fissa il punteggio sul 4-2.

93′ – Ammonito Demme per fallo su Ekdal.

90′ – Sono stati concessi 7 minuti di recupero.

83 – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL il Napoli torna in vantaggio con Demme!!

78′ – Sostituzione per il Napoli, esce Elmas ed entra Politano che esordisce in maglia azzurra. Sostituzione anche per la Samp, esce Jankto entra Vieira.

75′ – Esce Quagliarella per infortunio, entra Bonazzoli.

73 – Pareggia la Sampdoria con un rigore trasformato da Gabbiadini.

72′ – Cambio nel Napoli, Mertens prende il posto di Callejon.

70′ – Rigore per la Sampdoria. Manolas stende Quagliarella in area e l’arbitro fischia il penalty dopo aver consultato il Var.

68′ – Cambio per la Sampdoria, esce Ramirez entra Maroni.

61′ – Sostituzione per il Napoli, esce Lobotka entra Demme.

60′ – Palo colpito da Insigne che finisce sui piedi di Zielinski che trova il gol che però viene annullato per netto fuorigioco del polacco.

55′ – L’arbitro annulla il pareggio della Sampdoria che aveva segnato con Gaston Ramirez. L’azione è irregolare dato che parte da un tocco di mano di Gabbiadini.

51′ – Colpo di testa di Quagliarella che anticipa tutti e la gira sul secondo palo ma la palla termina sul fondo.

47′ – Ammonito Ekdal per fallo tattico su Elmas.

21:50 – Inizia il secondo tempo, batte il Napoli!

45′ – Termina il primo tempo, il Napoli chiude la prima frazione in vantaggio per 2-1.

44′ – Occasione per il Napoli ancora con Milik che schiaccia di testa ma Audero si fa trovare pronto e respinge.

42′ – Ammoniti Elmas e Jankto che litigano arrivando a spingersi per una rimessa laterale dubbia.

40′ – Contropiede perfetto della Sampdoria che arriva in area in superiorità numerica ma spreca con Ramirez che a porta vuota a un metro prende il palo.

37′ – Milik gira di testa su un cross di Mario Rui dalla destra ma la palla termina sul fondo.

26′ – Segna la Sampdoria con un grandissimo gol di Quagliarella che calcia al volo dal limite dell’area e accorcia le distanze per i blucerchiati.

16 – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL arriva il primo gol in Serie A per Elmas che raccoglie in area la spizzata di Di Lorenzo e batte a due passi Audero.

13′ – Incursione in area di Gabbiadini che crossa al centro per Quagliarella che da buona posizione sbaglia il tiro che viene bloccato da Meret.

12′ – Tiro insidioso dalla distanza di Milik, blocca Audero.

3′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Napoli in vantaggio con Milik che segna di testa su un cross di Zielinski.

20:47 Inizia la partita! Calcio d’inizio affidato alla Sampdoria.

20:15 – Le squadre sono in campo per il riscaldamento, manca solo mezz’ora al calcio d’inizio.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Ekdal, Jankto, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Comments

comments