Sampdoria, Quagliarella dice no alla Juve: “Alcuni legami vanno oltre corteggiamenti lusinghieri”

Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, è finito, negli ultimi giorni, al centro di un nuovo tormentone di mercato.

Il capitano blucerchiato, infatti, è stato accostato insistentemente alla Juventus, squadra alla ricerca di un nuovo innesto nel proprio parco attaccanti. Per Quagliarella, si sarebbe trattato di un ritorno, visto che in passato ha già vestito la maglia bianconera, per la quale decise di lasciare Napoli (anche a causa di note vicende extra-calcistiche).

Ora che le primavere stanno per diventare 38, però, Quagliarella ha deciso di respingere la corte bianconera, come spiegato in un intenso post su Instagram: ““Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così”.

