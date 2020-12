Sampdoria – Seduta tecnico-tattica a Bogliasco a due giorni dall’importante sfida di campionato contro il Napoli al Maradona.

“Antivigilia di campionato bagnata per la Sampdoria. Sotto la pioggia battente infatti i blucerchiati continuano la preparazione alla trasferta di Napoli, dove scenderanno in campo domenica (ore 15.00) al “Maradona”. Dopo una prima fase di riscaldamento sul campo 1 del “Mugnaini”, esercitazione tecnico-tattica per il gruppo agli ordini di Claudio Ranieri e del suo staff tecnico.

Partenza. Specifico individuale per Manolo Gabbiadini, Nik Prelec e Lorenzo Tonelli; Keita Balde invece prosegue il percorso di recupero agonistico. Terapie e fisioterapia infine per Bartosz Bereszynski. Domani, sabato, sempre in mattinata, è in programma la rifinitura, quindi nel primo pomeriggio la partenza per Napoli.”

