Con un comunicato ufficiale la Sampdoria conferma la positività al Covid-19 di tre membri del gruppo squadra.

“Esentati da questa tornata di accertamenti due membri dello staff e un calciatore, già risultati positivi al COVID-19 in seguito a controlli effettuati durante la vacanze natalizie e rimasti pertanto in isolamento, come da normative vigenti, presso le proprie abitazioni”.

Fonte: Sampdoria

