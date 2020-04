Samuele Ricci: un giovane talento per il centrocampo del Napoli del futuro

Tra i tanti calciatori seguiti dal Napoli sul mercato c’è anche il giocatore dell’Empoli Samuele Ricci.

Samuele Ricci è un centrocampista italiano nato a Pontedera il 21 agosto 2001. Come detto in precedenza gioca nell’Empoli, squadra che lo ha cresciuto calcisticamente e con la quale ha collezionato già 21 presenze in Serie B ed una in Coppa Italia.

Il suo ruolo naturale è quello del centrocampista centrale che all’occorrenza può essere schierato come mediano davanti alla difesa. Il suo piede preferito è il destro.

Considerata la giovane età se Ricci dovesse arrivare non andrebbe nemmeno ad occupare un posto nei 25 calciatori che compongono la rosa.

Oltre ad aver accumulato una discreta esperienza con l’Empoli, Ricci ha già ottenuto ben 29 presenze con le giovanili della Nazionale. Il giovane centrocampista, infatti, ha esordito con l’Italia Under 17 il 13 dicembre 2017 ed attualmente è uno dei calciatori fondamentali dell’Italia Under 19 con cui ha disputato anche un Europeo.

I suoi interessi sono gestiti dalla P&P Sport Management S.A.M. di Federico Pastorello che cura anche gli interessi del portiere del Napoli Alex Meret.

Comments

comments