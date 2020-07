San Paolo, De Luca stanzia 1,2 milioni di euro per la copertura

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, promette uno stanziamento per la copertura del San Paolo dopo i lavori per le Universiadi.

“Destineremo per la copertura dell’impianto altri 1,2 milioni di euro: il mio amico De Laurentiis avrà gli occhi che gli brillano”.

Queste le parole del Governatore della campania, Vincenzo De Luca, pronunciate durante un’intervento ad un’iniziativa a Napoli promossa da Coni Campania ed Ussi (come riportate da La Gazzetta dello Sport). E così, esattamente un anno dopo l’inizio dell’Universiade 2019 e dopo i 22 milioni di euro spesi per i lavori al San Paolo, presto l’impianto di Fuorigrotta aprirà un nuovo cantiere per impreziosirsi ancora di più.

Ora bisognerà, chiaramente, modi e tempi di intervento di messa in sicurezza per evitare che la copertura non risulti efficiente e costi quindi di rimozione più di quanto potrebbe costare per la sua costruzione. Più nel dettaglio entra il Corriere del Mezzogiorno, che riporta le parole di De Luca a proposito dei lavori per gli altri impianti della Regione:

“Partiamo in questi giorni con un bando per 50/60.000 euro a 74 Comuni della Regione per piccoli interventi agli impianti sportivi. Poi ci sono altri 15 milioni per impianti medi o medio grandi. Completiamo quindi alcuni finanziamento per lo stadio Collana con 8 milioni, poi 1,2 milioni di euro per la copertura dello stadio San Paolo, ad Afragola 1,3 milioni per lo stadio Moccia. E poi fondi a Caserta per lo stadio Pinto, a Napoli per lo stadio Albricci, al Palazzetto dello Sport di Salerno e al Campo Sportivo di Mercogliano”.

