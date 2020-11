San Paolo, luci accese tutta la notte in segno di lutto dopo la tremenda notizia della morte di Diego Armando Maradona.

In segno di omaggio a Diego Armando Maradona questa sera le luci dello stadio San Paolo rimarranno accese per tutta la notte. A riferie una delle prime iniziative di Napoli per la morte del Pibe de Oro è stata la redazione di Sky Sport.

