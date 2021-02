Sanchez: “Non ci fidiamo delle assenze del Napoli. Rispetto per Gattuso, ma gli renderemo la vita difficile”

A Radio CRC è intervenuto Fran Sanchez, direttore sportivo del Granada.

“Non ci fidiamo delle assenze del Napoli – ha detto Sanchez – Gattuso ha a disposizione una rosa importante. Il tecnico azzurro ha vasta esperienza, accumulata sul campo da allenatore e da giocatore. Anche gli uomini a sua disposizione hanno tanta esperienza nelle coppe europee.

Noi, invece, siamo alla prima esperienza in Europa League”. Nonostante ciò “Cercheremo di rendere la vita difficile a un club storico come il Napoli la nostra forza è il gruppo. Però mi piace sottolineare la crescita di talenti come Pérez. Non dimentichiamo che due anni fa eravamo in Seconda Divisione.

Non vediamo l’ora di sfidare il Napoli e misurarci con un club così importante”.

