Sandro Mazzola: “Inter-Napoli importante per lo scudetto”

L’ex grande campione dell’Inter e della nazionale degli anni settanta Sandro Mazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“Inter-Napoli esame scudetto? E’ forse presto ma è certamente una bella partita, tra squadre che quest’anno, insieme a Milan e Juventus, possono lottare sino in fondo per il titolo.

L’Inter non mi convince ancora, pesa l’eliminazione dalla Champions League e una continuità di prestazione non ottima.

Conte arrabbiato? Non so perché ha scelto questa comunicazione aggressiva, forse ritiene che in questo modo riuscirà a ottenere il massimo dai suoi calciatori, tenendoli sempre sulla corta.

Eriksen? Non so se viene utilizzato bene, per me sarebbe il caso di consentirgli di giocare 2-3 partite di seguito prima di giudicarlo.

Il Napoli è forte e Gattuso un buon allenatore: non mi fido ovviamente da buon interista (scherza), penso sia un avversario forte e da rispettare.

Chi toglierei al Napoli? Non so, forse Mertens, Insigne, in realtà a pensarci bene proprio nessuno. E’ giusto che giochino tutti i più forti per dare vita ad una grande partita, poi vinca il migliore. Ovviamente io spero la mia Inter”.

Comments

comments