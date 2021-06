Sandulli: “Allegri? Rischio squalifica se dovesse partire un’indagine da parte della Procura FIGC”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Piero Sandulli, ex presidente della Corte d’Appello Federale.

“Il caso Allegri? Non ho avuto modo di elaborare una mia idea, perché non conosco bene la situazione. Se dovesse esserci riciclaggio di denaro, il reato sarebbe penale e non riguarderebbe la giustizia sportiva. Qualora il crimine fosse inerente alla sfera sportiva, invece, dovrebbe partire un’indagine con eventuale squalifica. Quello che posso affermare è che il mondo dello sport dovrebbe imparare a essere più etico e più professionale. Lo sport produce l’1,8% del PIL italiano e quindi deve diventare più responsabile, senza voler fare alcun riferimento esplicito”.

