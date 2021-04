Sanna: “Cragno è tornato a disposizione”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Vittorio Sanna, giornalista.

“Cragno è tornato a disposizione ma non è detto che possa prendere subito il posto di Vicario, che comunque si è ben comportato finora. Marin è squalificato e dovrà essere sostituito. Nainggolan rientra e potrebbe inserirlo proprio in quella posizione. Potrebbe però anche rinunciare a una delle due punte e dare spazio Duncan per dare maggiore copertura alla difesa”.

