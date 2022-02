Sanna: “Il Napoli non può non affrontare il Cagliari per non vincere”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto il giornalista Vittorio Sanna.

“Il Cagliari ha qualche problemino per i giocatori in rosa ma rispetto al girone d’andata non fa una questione di uomini. Dopo il taglio di Caceres e Godin alcuni ragazzi sono stati lanciati in prima squadra, molti hanno vestito l’abito umile. I risultati intanto arrivano e poi li accogli con un altro atteggiamento. Se i giocatori vengono valorizzati ovviamente poi fanno meglio. Il Napoli però non può non affrontare il Cagliari per non vincere. Ci sono tanti giocatori acciaccati: non ci sarà Lykogiannis, Marin è in dubbio, Carboni e Lovato anche hanno dei problemi. Chiaramente sarà l’atteggiamento della squadra a dare un’impronta. E devo dire che quando ha affrontato squadre che dovevano attaccare Mazzarri si è comportato bene”

