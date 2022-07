Santacroce: “Il Napoli può contare su un fuoriclasse”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce non ha risparmiato elogi per il ds azzurro Cristiano Giuntoli.

Queste le parole di Santacroce, dove parla anche delle voci sull’offerta da 120 milioni del Bayern per Osimhen.

“Tenere tanti giocatori bloccati per tanto tempo per premunirsi per eventuali partenze è difficilissimo e Giuntoli è bravissimo in questo. Su Osimhen venduto per 120 milioni? Lo accompagno io in auto. Non si può pensare neanche un attimo se mai arrivasse una simile offerta.”

Comments

comments