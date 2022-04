Santacroce: “Il Napoli tante gare non le ha giocate con il pubblico vero del Maradona, si era creato un po’ di distacco tra società e tifosi napoletani”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex Napoli e oggi procuratore.

“Carenza di risultati in casa? Il Napoli tante gare non le ha giocate con il pubblico vero del Maradona, si era creato un po’ di distacco tra società e tifosi napoletani. Ora però ho visto lo stadio pieno, gran parte del merito lo do al pubblico che ha sostenuto i giocatori fino alla fine. Da adesso si vedrà un altro tipo di partite al Maradona. Sarà difficile per Piatek e Cabral superare i centrali del Napoli che hanno dimostrato di essere fortissimi. Inutile parlare di Koulibaly, Rrahmani invece mi ha stupido ed è in continua crescita. L’importante sarà riuscire a fare gol, a sbloccare la partita. Nelle ultime partite il Napoli ha risolto questo tipo di problema e speriamo di vedere una gran bella gara da parte degli azzurri. Osimhen è imprevedibile, sia per i compagni che per gli avversari. Non sai mai il movimento che ti va a fare, la palla che cerca. Questo lo rende più difficile da marcare. Sono curioso di vederlo e speriamo ci faccia sognare con qualche altro gol, ci serve tantissimo”.

