Santamaria nel mirino del Napoli, l’agente: “Piace a Giuntoli da tempo”

Yvan Le Mee, agente del centrocampista dell’Angers Santamaria, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su di Radio Marte.

“A Napoli lo conoscono bene. Giuntoli è una persona molto competente e conosce bene il giocatore, così come lo scout Micheli. A gennaio era impossibile programmare un’uscita, in estate invece partirà di sicuro”. L’ambizione è quella di approdare in uno dei principali campionati europei: “Speriamo che nella prossima stagione potremo essere in Italia, Spagna o Inghilterra, tre nazioni in cui Santamaria è ricercato. L’Angers è una società sullo stile dell’Udinese, fa buone operazioni e sa monetizzare. L’operazione di uscita può costare oggi 15-20 milioni, un prezzo buono paragonandolo a quelli che i giocatori del suo livello hanno invece in Italia, penso a Pulgar, Castrovilli e Mandragora per esempio”.

