Sarà sold out il Maradona anche per Napoli-Genoa del 5 ottobre alle, domenica alle ore 18, per la sesta giornata del campionato di Serie A

Martedì alle ore 12 partiva la vendita libera ma i biglietti a disposizione erano davvero pochi e sono subito terminati. Quella col Genoa sarà la tredicesima di fila a Fuorigrotta da fine gennaio con lo stadio sempre pieno. Lo stesso accadrà per la prima in Champions contro lo Sporting Lisbona. Oltre 150mila spettatori nel giro di due settimane per gli azzurri di Conte spinti anche dalla passione dei suoi tifosi.

