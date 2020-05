Sardar Azmoun, la punta realizzatrice capace anche di aiutare la squadra

Il Napoli ha messo gli occhi su Sardar Azmoun, punta dello Zenit San Pietroburgo, che potrebbe prendere il posto di Arek Milik. Conosciamolo meglio.

Sardar Azmoun nasce in Iran, il primo gennaio 1995 (25 anni) con il padre che ha giocato nella pallavolo. Il suo esordio lo deve al Rubin Kazan nel 2013, nella partita di Europa League contro il Jagodina; dopo un anno e mezzo di prestito il Rostov lo riscatta nel 2016 e sigla il suo secondo gol personale contro il Bayern Monaco in Champion’s League.

Dopo il ritorno al Rubin Kazan, nel febbraio 2019 passa allo Zenit. Già in quella stagione si mette in mostra, totalizzando 12 gol e 3 assist; ma è in questa stagione con lo Zenit dove Azmoun si fa notare dal Napoli: fino ad ora ha collezionato ben 14 gol e 7 assist.

Le caratteristiche tecniche di Azmoun ed il suo valore

Il ruolo preferito di Azmoun è quello di punta centrale, in alternativa può fare anche la seconda punta. Sa giocare con entrambi i piedi, con la preferenza per il destro dato che si accentra da sinistra per provare il tiro. Tra l’altro il suo soprannome è quello di “Messi Iraniano”.

I suoi 186 cm gli danno anche un importante prestanza fisica, oltre alla buona capacità di dribbling. Con la sua altezza può aiutare la squadra sui calci piazzati avversari, così come può far male su quelli battuti dalla sua squadra.

Il “Messi iraniano” predilige attaccare la profondità e talvolta ripiega quasi sulla linea difensiva per sfruttare proprio questa sua capacità. Inoltre è bravissimo nel pressing sugli avversari, tanto che gli riesce molto bene ostruire le linee di passaggio dei difensori avversari. A tutto questo si unisce capacità fisiche fuori dal comune, con alta resistenza, alta elevazione e buona capacità aerobica.

Nel Napoli di mister Gattuso, date le sue caratteristiche tecniche, prenderebbe il posto di Arek Milik come punta centrale.

Gestito dalla Lian Sports, di cui fa parte il noto agente Fali Ramadani (tra gli assistiti c’è un certo Kalidou Koulibaly), il valore attuale di Azmoun è quello di 14,50 milioni (dati transfermarkt); il massimo valore raggiunto è quello di 18 milioni.

Il contratto con lo Zenit, infine, è in scadenza nel 2022 ed il Napoli, interessato a lui, per provare a convincere lo Zenit dovrà mettere sul piatto almeno un 20-22 milioni.

