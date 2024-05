‘Sarò con te’ ma non a Udine.



Mai soli è lo slogan dei tifosi del Napoli e, in effetti, anche in questa sciagurata stagione non hanno mai lasciato sola la squadra.

Certo, nell’ultimo periodo erano soprattutto fischi e contestazione ma non dipendeva certo dai tifosi.

La squadra è stata supportata al Maradona e in giro per l’Italia, oltre ogni ragionevole dubbio ma ogni pazienza ha un limite e pure convocarli sotto la curva come ad Empoli non ha niente di scandaloso.

Furono ribaditi concetti chiari e noti in modo civile e i calciatori non possono pensare di condividere solo i trionfi e prendersi gli applausi.

Le ragioni dei tifosi vanno ascoltate anche quando si perde e si delude ogni minima aspettativa, purché vi sia sempre rispetto umano.

A Udine la squadra sarà sola, trasferta vietata ai residenti in Campania e assenze rumorose dei tifosi residenti al nord.

Venduti circa 300 biglietti del settore ospiti.

’Sarò con te’ ma non stavolta.

