Sarri, dopo la sconfitta della Juventus, distrutto dai quotidiani

Maurizio Sarri bocciato all’unisono dai quotidiani in edicola oggi, dopo la sconfitta della Juventus in casa del Lione ieri sera.

Per la Gazzetta dello Sport è da 5, ed è il voto meno basso; questo il commento del voto: “Male per chi ama la tattica e per chi guarda gli occhi. La Juve da Champions non è questa: passiva, sotto ritmo, non dà un’idea di quale fosse il suo piano partita.”

Il Corriere dello Sport gli da addirittura 4,5 e sottolinea il fatto che è già “spalle al muro“; il Corriere della Sera, invece, da un voto ancora più basso: 4. La motivazione è questa: “si sbraccia ma nessuno lo sta a sentire. Brutto segno.” Bocciatura piena per l’ex tecnico del Napoli.

Comments

comments