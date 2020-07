Sarri dopo la vittoria contro il Torino: “Mai dubbi su Dybala”

Nel post-partita di Juventus-Torino, è intervenuto Maurizio Sarri che ha parlato del match e di quello che pensa su Dybala per passare poi a Cuadrado.

Di seguito le sue parole ai microfoni di Sky, riprese dal portale online di Gianluca Di Marzio:

“Non era una partita semplice e lo sapevamo. Forse avevamo pensato che fosse facile e il rigore ci ha innervosito e ci ha fatto perdere il controllo della partita. Abbiamo avuto qualche minuto di confusione ma poi quando entrambe le squadre erano stanche è venuta fuori una qualità nettamente più alta da parte nostra.

Abbiamo lasciato palla troppo scoperta nella metà campo avversaria, loro giocavano con i due trequartisti tra le linee. A un certo punto della partita a centrocampo non ci siamo mossi benissimo. E’ uno degli aspetti che abbiamo provato a mettere a posto nell’intervallo.

Tra me e Dybala c’è un rapporto buono, diretto, schietto, senza nascondersi niente. Su di lui non ho mai avuto dubbi. L’anno scorso non ha segnato tanto in campionato ma prima sì, aveva avuto una stagione sfortunata. Gli ho sempre detto che atteggiamento avere e come si deve allenare. Mi sembra di averlo portato alla convinzione di prendere palla e poi avanzare e giocare vicino a Ronaldo.

Non mi ha sopreso per le qualità che ha, le conoscevo, ma per come gioca sulla linea difensiva. Ha un applicazione e una concentrazione in allenamento fuori dal normale. E’ diventato un difensore di buon livello, pur mantenendo le sue qualità per la fase offensiva.“

