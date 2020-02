Sarri e l’ammissione a Sky: “In Italia ci sarebbero stati due rigori”

Ai microfoni di Sky, nel post partita di Lione-Juventus, Maurizio Sarri ha ammesso che in Italia i giudizi sui contatti con Cristiano Ronaldo e Dybala sarebbero diversi.

Una sorta di ammissione quella fatta dall’ex tecnico azzurro, ora alla Juventus. Poi ha proseguito, sottolineando che deve essere la Juventus stessa ad adeguarsi al metro di giudizio arbitrale europeo. Una constatazione che conferma quello che poi tutti pensano, si può dire.

Di seguito il passaggio della conferenza dove ne parla, a domanda diretta su un suo pensiero sulle decisioni arbitrali:

“In Italia ci sarebbero stati due rigori per noi, su Ronaldo e su Dybala. In Europa c’è un metro diverso e dobbiamo adeguarci.“

