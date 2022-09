Sarri: “Il mio Napoli oggi alla fine primo tempo avrebbe vinto 3-0. Sabato sarà una partita difficile, il Napoli è forte e unisce tante qualità“

Dopo la partita contro la Sampdoria, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha parlato del Napoli ai microfoni di Sky.

“Se è più forte il mio o quello di oggi? A livello di profondità di rosa sicuramente è più forte quello di oggi. Il mio Napoli era estremamente competitivo negli 11, 12 o 13 giocatori, ma non aveva la profondità che ha in questo momento. Sabato sarà una partita difficile, il Napoli è forte e unisce tante qualità, in certi momenti può palleggiare e poi andare in profondità. E’ una squadra completa e sarà competitiva per qualsiasi traguardo per questa stagione.

Stiamo facendo delle buone prestazioni, è indubbio. Ma il mio Napoli oggi alla fine primo tempo avrebbe vinto 3-0. Stiamo però sulla strada giusta.

Con il Napoli non è detto che basti neanche fare una grande gara. Per me però la partita di oggi è da annoverare nelle gare più belle da quando sono qui. Prestazione che mi da conforto perché questa era la classica partita in cui l’anno scorso arrivavamo scarichi mentalmente.

Pedro non aveva i 90 minuti nelle gambe e per Felipe avevo paura che tenendolo in campo poi non l’avrei avuto per il Napoli”.

