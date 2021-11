Sarri in conferenza: “Ci sta perdere con il Napoli di questa sera, siamo stati inferiori”

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa ha commentato la gara di campionato giocata contro il Napoli al Maradona.

“Siamo stati inferiori all’avversario perché come ci capita ogni tanto facciamo una gara sotto al nostro livello e contro una squadra con il Napoli è venuta fuori una gara con una differenza profonda.

Analizzare queste gare è difficile per capire dove andare a lavorare.

Quando una squadra fa il movimento sempre in ritardo e il resto della squadra non segue le pressioni mi sembra più un discorso di attivazione mentale, questa squadra ogni tanto ha delle gare di questo tipo quando non riesce a caricarsi sul piano nervoso.

Detto che con questo Napoli visto questa sera ci sta di perdere, ma l’aspetto preoccupante è che questa squadra abbia dei cali emotivi forti ogni tre-quattro partite. È un aspetto che un pochino preoccupa”.

