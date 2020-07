Sarri in conferenza: “Domani contro il Milan partita difficile”

In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha parlato del match di domani contro il Milan e si è soffermato su Higuain, per lui pronto mentalmente.

Di seguito le sue parole:

“Quella di domani è una partita difficile. I rossoneri, che ci hanno creato problemi in questa stagione, sono in grandi condizioni fisiche e mentali e si esprimono su alti livelli. In questo periodo l’aspetto mentale è delicatissimo e l’errore è dietro l’angolo. I ragazzi sanno che è sarà un mese difficile, e quindi non bisogna perdere la concentrazione.

La nostra rosa, stando solo alla prima squadra, conta su 15 giocatori di campo. Chiellini e Alex Sandro stanno recuperando, ma bisogna vedere il prossimo allenamento. Ramsey per noi è sempre un’opzione, anche se viene da un periodo complicato. Higuain sta meglio, si sta allenando con continuità, e dal punto di vista mentale è pronto.

Come squadra abbiamo ancora margini di miglioramento, anche se sono contento di quello che sto vedendo fare, sotto tutti i punti di vista.”

