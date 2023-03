Sarri in conferenza: “Spalletti un fenomeno. La differenza col mio Napoli è che questo vincerà e lo invidio da morire”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Napoli. Le sue dichiarazioni.

“Andare contro questa squadra è un suicidio. Serviva grande applicazione, ma abbiamo fatto gol dopo una lunga fase di possesso nostro. Bisognava convincere i ragazzi di poter venire qui e fare risultato e già questo è tanta roba. Se uno legge i numeri del Napoli in casa diventa difficile pensare di poter fare risultato. Dobbiamo restare umili, pensare alla Conference”.

Sulla grande vittoria “Queste sono delle gare in cui puoi fare più bella figura di altre. Perchè trovi di fronte una squadra che giochi a calcio, ma che lascia giocare anche te. Abbiamo perso punti in maniera banale, ma questa squadra ha fatto grandi passi in avanti sul piano della continuità. Ci manca la testa? Io non sono d’accordo, poi se volete dirlo fate voi. Abbiamo perso a Genova per un gol alla fine, ma tutti perdono punti in alcune situazioni. In questo campionato è una storia di tutti, tranne che per una squadra”.

Quanto era importante per lei questa gara? “In questa città penso di aver lasciato un bel ricordo, non ho rivincite da prendermi contro il Napoli. Sono felice perchè abbiamo fatto tre punti importanti, contro la squadra più forte del campionato”.

La grande bellezza era il Napoli di Sarri o quello di Spalletti? “Le bellezze sono molteplici. Se ti piacciono le bionde non è che se passa una bella bruna dici che è brutta. La differenza è che questo Napoli andrà a vincere e lo invidio da morire. Spalletti è stato un fenomeno, insieme alla società e al direttore sportivo, hanno avuto il coraggio di fare cose che non s’erano mai fatte”.

Sulla prova di Vecino “In questo momento ha una grande energia, per rendere al massimo come stasera avrebbe bisogno di fare una sequenza di partite importanti. In questo momento è un’energia che non voglio tenere fuori”.

Il Sarrismo può essere anche questo? “Oggi abbiamo fatto una gara difensiva per alcuni tratti, sono necessità all’interno della partita. Ma abbiamo fatto anche il nostro gioco, non penso che al Napoli quest’anno sia capitato molto spesso quest’anno”.

Cosa manca a questa Lazio per vincere? “Abbiamo iniziato un percorso, le qualificazioni in Champions ti permettono di dare solidità all’aspetto economico. Centrare la Champions per un paio di anni consecutivi ti permette di fare il salto di qualità”.

