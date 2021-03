Sarri, l’amico Cardini: “Adora Napoli e accetterebbe un progetto improntato sui giovani”

Nario Cardini, ex dirigente sportivo e grande amico di Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, per parlare del futuro del tecnico.

Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato molto di un possibile ritorno del toscano sulla panchina del Napoli e Cardini ha voluto dire la sua: “Sarri tornerà a Napoli? È una domanda molto complessa. Se il Napoli intende intraprendere un percorso nuovo e ripartire con un nuovo progetto, composto da giovani emergenti che hanno voglia di mettersi in luce, credo sia la squadra più adatta a Maurizio. È una mia impressione. È complesso dare una risposta a questa domanda. Se la sentirebbe di tornare a Napoli? Parlo a titolo personale, viste le ultime due avventure con Chelsea e Juventus, dove ha trovato gruppi composti e costruiti per vincere da subito: le due esperienze, pur condite da vittorie, non è che siano andate in maniera entusiastica per tutto il resto. Io lo conosco bene, siamo in ottimi rapporti e ci sentiamo con una certa frequenza, credo che a fronte di queste due esperienze, abbia bisogno di gente disponibile al cento per cento. Discutere con gente come Hazard, Bonucci o Chiellini è difficile, così come fargli fare le stesse cose che pretende che gli altri facciano, ma, ripeto, è una mia idea. Credo gli possa andare bene un progetto improntato sui giovani, perché è il suo calcio. Secondo me è un progetto che può interessargli. Di certo adora Napoli e questo è un buon punto di partenza”.

Comments

comments