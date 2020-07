Sarri, Paratici smentisce l’esonero: “Sarà con noi anche il prossimo anno”

Fabio Paratici, ds della Juventus, difende Maurizio Sarri dalle voci di un possibile esonero e lo conferma anche per il futuro.

Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

“Sono alla Juve da 10 anni, per 9 siamo stati sempre primi in classifica. Ho vissuto cinque anni con Allegri in cui abbiamo vinto 9 titoli su 10. Ogni volta che c’è stato un pareggio o una vittoria di misura, c’è stato qualche problema. Ormai siamo abituati, ci ridiamo anche sopra. Se sarà Sarri l’allenatore della Juve nella prossima stagione? Senz’altro”.

