Sarri, parla l’ex collaboratore alla Juventus: “Scudetto un’impresa”

L’ex collaboratore di Sarri quando era allenatore alla Juventus, Loris Beoni, è intervenuto a Radio Marte dove ha parlato di quel periodo.

A seguire il suo intervento:

“Sarri alla Juventus ha vinto uno Scudetto difficilissimo, fu un’impresa per quella situazione. Penso che abbia fatto un grandissimo lavoro e la valutazione è ai posteri. Ma credo che già molta gente si renda conto che quella fu un’annata particolare. Abbiamo fallito in Champions? Sì è vero ma a volte bisogna guardare il come.

Noi su 8 partite ne vincemmo 7, abbiamo sbagliato un tempo all’andata e poi non siamo stati in grado – pur vincendo – di rimontare. Il percorso di Maurizio in Champions però ha portato 7 vittorie, giocando anche un buon calcio sempre. Alla Juventus posso dire solo che se hanno fatto una scelta con Sarri sapevano benissimo chi era. Hanno sbagliato nel non accompagnarlo nel progetto.

Chi tiferò tra Napoli e Juventus? A Napoli il mio legame è stato molto forte, mi dispiacque non continuare con la Primavera chiaramente. La mia preferenza è per gli azzurri. Rapporto tra Sarri e De Laurentiis? Qualsiasi cosa direi potrei dire una cosa di cui non sono a conoscenza, quindi non saprei. Non so minimamente in che termine sia il loro rapporto.

Siamo professionisti, quando siamo in una società diamo anima e cuore. Quando si incontrano le ex squadre c’è sempre una motivazione forte e la voglia di dimostrare. Non perdiamo gli affetti vecchi ma ci dedichiamo anima e cuore alla nuova realtà.“

