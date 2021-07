Sarri torna su Inter-Juve: “Alcuni piangevano in albergo, contraccolpo forte”

Nel corso della sua lunga intervista a Sportitalia, Maurizio Sarri è tornato anche su quella fatidica serata dopo Inter-Juventus.

L’ex allenatore del Napoli, infatti, ha parlato del fatto che alcuni giocatori azzurri piangevano per le scale. Questo il passaggio della sua intervista dove parla di quella sera:

“Lo scudetto perso in albergo con il Napoli? Quelli che fanno sport sanno a cosa mi riferivo. Poi ci si può costruire sopra qualsiasi sfottò, la realtà è che la squadra ha visto uno spiraglio aperto. Dopo Inter-Juventus quando sono salito in camera ho visto giocatori piangere per le scale: c’è stato un contraccolpo feroce, come se fosse finito un sogno dopo quegli episodi discutibili.“

Comments

comments