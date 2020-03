Sarri: “Vittoria importante ma cammino ancora lungo, sulla sospensione del campionato penso una cosa”

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ai microfoni di Sky ha così commentato la gara di campionato giocata allo Stadium di Torino la gara di campionato contro l’Inter.

“Dybala era una carta importantissima da giocare nel momento decisivo della partita. Una vittoria importante ma mancano ancora dodici partite da giocare e il percorso è ancora lungo anche se la squadra si avvicina alla Juve che voglio io. Dopo l’1-0 siamo andati in fiducia e fatto venti minuti ad alto livello.

Sospendere il campionato? A me fanno paura i tuttologi, quelli che parlano di sei argomenti diversi in mezz’ora. La mia conoscenza è troppo limitata per dire cosa sarebbe giusto fare, se è giusto togliere due ore di svago alle persone a casa o i rischi che corrono gli addetti ai lavori. Faccio l’allenatore e mi sto adeguando, giriamo per giocare al calcio e la sensazione di paura non l’abbiamo”.

