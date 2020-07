Sarriout di tendenza su Twitter. I tifosi della Juve vogliono Sarri esonerato

Su Twitter è tornato di moda #Sarriout, con i tifosi della Juventus che sono tornati in massa a chiedere l’esonero di Maurizio Sarri.

Un hashtag tornato di moda dopo il pareggio per 3 a 3 contro il Sassuolo di ieri sera. 9 gol subiti nelle ultime 3 partite, con solo due punti ottenuti su 9 ed il rischio di perdere anche le due partite finite in parità.

Tutti questi elementi, uniti, hanno fatto tornare in auge l’hashtag dopo il pareggio contro il Sassuolo. I tifosi vedono in Sarri il principale responsabile di questo brutto finale di stagione, anche se la vittoria del campionato non è compromessa.

