Sarri:”Ringrazierò sempre De Laurentiis per avermi fatto allenare la mia squadra del cuore. Con Cristian Maggio ho sbagliato”.

Sarri: Ringrazierò sempre De Laurentiis per avermi fatto allenare la mia squadra del cuore. Con Maggio ho sbagliato”



In un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri si racconta in questi mesi in cui si è trovato lontano dal calcio dopo le dimissioni dalla Lazio.

Torna a precisare che la vittoria per lui è importante ma non è tutto

“Conta il viaggio ed ho fatto viaggi straordinari senza vincere”

Non mancano i complimenti a Cristiano Giuntoli con il quale ha fatto coppia nei tre anni di Napoli e con il quale gli piacerebbe ritrovarsi.

Infinita riconoscenza verso De Laurentiis che gli permise di allenare la sua squadra del cuore e del quale esalta la generosità e la compagnia brillante.

Confessa grande ammirazione per Conte, per le sue qualità e per come riesce a farsi comprare i calciatori dai presidenti.

Il centravanti ideale?

Higuain senza dubbio.

E poi le scuse a Cristian Maggio per non avergli concesso la passerella nella sua ultima al Maradona.

Per l’intervista integrale rimandiamo alla lettura del quotidiano.

