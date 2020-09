Sarzanini: “Juventus non può non essere consapevole del trattamento di favore”

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuta Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera.

La giornalista del Corriere del Sera si è espressa sulla vicenda legata al caso Suarez. A seguire le sue parole:

“Gli avvocati della Juventus si sono presentati a Perugia perché citati negli atti processuali, sia Chiappero che Maria Turco. Quest’ultima parlava con il direttore dell’Università organizzando l’esame ed ha voluto dare la propria versione dei fatti. L’inchiesta è appena cominciata, la Procura sta esaminando tutto quanto raccolto e poi comincerà l’interrogatorio degli indagati. Mi sembra scontato debbano essere ascoltati tutti quando il quadro sarà delineato.

Penso che se uno legge le carte, quanto accaduto, la Juventus non può non essere consapevole di aver ricevuto un trattamento di favore. Non è mai esistito che uno straniero in 10 giorni sostiene un esame e se ne esce superandolo. La legge dice che ci sono tempi da rispettare, anche per avere un certificato passa un mese e mezzo.“

