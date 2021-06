Sassuolo, Caputo in visita al Murales di Maradona: “Finalmente scopro Napoli, il regno di D10S”

L’attaccante del Sassuolo, Ciccio Caputo, si è concesso un bel soggiorno a Napoli, come dimostrato dagli scatti pubblicati sul suo Instagram.

Il centravanti neroverde, non convocato da Mancini per gli Europei, ha fatto visita anche al murales dedicato a Diego Armando Maradona, ai Quartieri Spagnoli e ha scritto su Instagram: “Finalmente ho avuto la possibilità di indossare la maglia da turista e scoprire il cuore di Napoli,città ricca di storia,tradizione e regno di D10S… Voglio ringraziare tutti gli amici napoletani per l’affetto che mi avete dimostrato in questi giorni!”.

