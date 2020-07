Paura per Rogerio che durante la seduta d’allenamento odierna col Sassuolo ha subito un duro colpo alla testa.

Il calciatore è stato immediatamente immobilizzato dal medico sociale prima dell’intervento dell’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti. Rogerio è sempre rimasto cosciente e verrà sottoposto ad esami di controllo per capire l’identità dell’infortunio. Certamente non sarà disponibile per il match di domani con la Juventus.

