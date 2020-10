Sassuolo-Crotone, neroverdi in vantaggio alla fine del primo tempo

Il Sassuolo chiude in vantaggio il primo tempo in questo anticipo di Serie A. Gioca bene il Crotone che ci prova nel finale.

In vantaggio il Sassuolo alla fine del primo tempo per l’anticipo della terza giornata di Serie A, decide fino a questo momento un gol di Domenico Berardi che al 19′, dopo una serie di rimpalli, è bravo a pescare l’angolo giusto per segnare con il mancino dal limite dell’area. Gioca bene il Crotone che nonostante lo sforzo però non riesce a trovare il pareggio.

Brutta notizia per il Sassuolo, al 34′ l’ex Napoli Chiriches è costretto a uscire per infortunio, al suo posto Ayhan.

