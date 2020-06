Sassuolo, De Zerbi: “Boga un talento naturale, è pronto per una big”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della ripresa del campionato, soffermandosi anche su alcuni suoi calciatori, tra cui Jeremie Boga.

L’esterno offensivo francese è uno degli obiettivi di mercato del Napoli ed è stato elogiato dal suo allenatore: “È un talento naturale. Quando è arrivato abbiamo visto che nell’uno contro uno, ma anche contro due o tre, è devastante. Poi aveva cose da mettere a posto, come l’attacco alla profondità, venire dentro al campo a giocare e la fase difensiva. Gli mancavano queste cose, nell’ultimo periodo è cresciuto tantissimo sotto tutti i punti di vista. Stamattina rivedevo l’allenamento di ieri: ora è un esempio per tutti gli attaccanti per quello che fa. Ora si muove come fa Berardi da tempo, è un profilo molto importante: non ne vedo tanti in giro come lui. Credo che sia pronto per una grande squadra, così come Locatelli, Berardi, Djuricic e Traorè: sono fortunato, ho tanti ragazzi di talento”.

