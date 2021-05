Sassuolo, De Zerbi comunica l’addio: “Lascio perchè penso di più non si possa fare. Shakthar? Può essere, in settimana definiamo”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha commentato la vittoria ottenuta sulla Lazio (per 2-0) ai microfoni di Sky Sport.

L’allenatore ha di fatto annunciato l’addio alla squadra emiliana: in settimana, potrebbe firmare con lo Shakthar Donetsk. “Non sono deluso, ma ci saremmo meritati l’Europa per il campionato che abbiamo fatto. Dispiace perché ci separiamo e oggi è l’ultimo giorno quindi siamo al massimo del dispiacere. Io allo Shaktar? Può essere, dobbiamo vederci per mettere giù le cose in maniera definitiva. Scelta particolare? Ancora non è fatto nulla e per stasera vorrei parlare del Sassuolo, ma cercavo di essere messo nelle condizioni di poter esprimere le mie capacità. Servono però le condizioni giuste, di avere la possibilità come l’ho avuta a Sassuolo. E li lascio perché penso che di più non si possa fare”.

Comments

comments