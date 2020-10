Sassuolo, i convocati di De Zerbi: out Caputo, Berardi e Djuricic!

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Napoli.

I neroverdi sono alle prese con assenze piuttosto pesanti, visto che, oltre a Magnanelli, Schiappacasse, Romagna, e i due positivi al Covid, Toljan e Haraslin, non partiranno per Napoli anche Filip Djuricic, Ciccio Caputo, entrambi non in perfette condizioni fisiche, e, a sorpresa, anche Domenico Berardi.

Portieri: Consigli, Pegolo, Turati, Vitale.

Difensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Rogerio Centrocampisti: Bourabia, Locatelli, Lopez, Obiang, Steau, Traoré.

Attaccanti: Boga, Defrel, Raspadori.

