Dopo la positività di quattro membri dello staff dell’Italia e di Leonardo Bonucci, il Sassuolo ha deciso di escludere i nazionali italiani dalla partita con la Roma.

La decisione è stata presa in via precauzionale e i quattro nazionali non ci saranno anche in caso di tampone negativo. Dunque Locatelli, Berardi, Caputo e Ferrari non ci saranno nella partita con la Roma in programma questo sabato.

