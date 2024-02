Sassuolo: La conferenza stampa di mister Bigica alla vigilia del match contro il Napoli.

Sassuolo: La conferenza stampa pre match contro il Napoli di mister Bigica

“Dall’altra parte c’è il Napoli, una squadra con la quale mi sono tolto grandissime soddisfazioni e una città in cui io e la mia famiglia siamo stati benissimo.



Con i calciatori in questi due giorni di lavoro ho cercato di instaurare un rapporto di fiducia, ho cercato di parlare molto con loro.

Oggettivamente sanno che il momento non è facile e che c’è bisogno di tirare fuori il massimo per poter raggiungere una salvezza ci meritiamo per i valori tecnici che la squadra ha.

Se lavoriamo di gruppo sono convinto che la qualità verrà fuori.

Il Napoli è una squadra forte con tanti campioni, ha giocato delle partite ravvicinate e verranno qui per cercare di fare risultato pieno.

Troveranno una squadra agguerrita, vogliamo tornare a far punti perché la classifica chiede quello e lo dobbiamo ai tifosi e alla società.

Lotta salvezza? Ci sono tante squadre in pochi punti, servono continuità e furore agonistico per far sì che ogni partita sia come l’ultima.

Il punto dall’infermeria? L’unica assenza sicura è Viti, cercherò di recuperare quanti più giocatori è possibile fino a poche ore dalla partita”.

https://www.sassuolocalcio.it/serie-a/online-lintervista-di-mister-bigica-pre-sassuolo-napoli/

