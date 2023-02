Sassuolo-Napoli 0-2: il commento del club partenopeo

Sul proprio sito ufficiale la SSC Napoli ha commentato la vittoria ottenuta questa sera contro il Sassuolo.

Il terzo colpo del KO in 12 giorni. Ancora i gemelli del gol, Kvara e Osimhen, il genio della Lampada e il Supereroe Mascherato. Il Napoli vince a Reggio Emilia, così come aveva vinto a La Spezia e contro la Cremonese al Maradona. Gol di Kvaratskhelia e Osimhen, un mantra che riempie l’anima, una filastrocca che scandice le favole dei bambini. Khvicha e Victor non alimentano solo la letteratura e il romanzo popolare ma riscrivono anche i teoremi algebrici segnando 7 gol in combinata in 3 gare consecutive e dando vita a un sistema binario che entra nelle sequenze più sofisticate ed esponenziali del calcio spettacolo. Il primo di Kvara è un pezzo di arte contemporanea: slalom sulla Via Emilia e destro disegnato col pennello. Il secondo di Osi è un bassorilievo dadaista: diagonale impossibile che infila la bisettrice tra potenza e precisione. La Galleria azzurra espone altre due opere d’autore da stampare sulla copertina della Serie A. Il Napoli sfonda il tetto dei sessanta, ne conta 62 in virtù della 20esima vittoria in campionato su 23 gare e il settimo successo consecutivo. Da inizio gennaio a metà febbraio è partito un Intercity Freccia Azzurra che non conosce stazioni. E adesso si viaggia oltre confine, sul red carpet della Champions League. L’avventura continua tra le stelle più luminose d’Europa…

Fonte SSC Napoli

